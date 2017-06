Se billedserie Der sker ting og sager i lergravene i Nivå i år. I Plan-, Miljø- og Klimaudvalget var politikerne uenige om, hvorvidt der skulle være aktivitetsområde ved den nordlige sø. Foto: Allan Nørregaard

Politisk uenighed om lergravene

Fredensborg - 12. juni 2017 kl. 14:22 Af Lars Gram-Hanssen Trods en uenighed om den nordlige lergravssø, vedtog Plan-, Miljø- og Klimaudvalget at give de nødvendige dispensationer og la

På udvalgsmødet skulle der tages stilling til, om der kunne gives dispensation fra naturbeskyttelsesloven og søbeskyttelseslinjen, samt gives landzonetilladelse til at opføre ny bebyggelse. Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative kom med et forslag om at vedtage de nødvendige dispensationer og landzonetilladelser, med den betingelse, at disse ikke omfattede en aktivitetskile ved den nordlige sø.

Ulla Hardy-Hansen (C), Lars Simonsen (R), Flemming Rømer (DF) og Hanne Berg (SF) stemte ja til at indføre denne betingelse, mens Lars Søndergaard (V) og de tre socialdemokratiske udvalgsmedlemmer, Rasmus Østrup Møller, Ergin Özer og Carsten Nielsen stemte nej.

Således var der ikke flertal for at indføre betingelsen. Herefter valgte udvalget at følge administrationens indstilling om at give de nødvendige tilladelser og landzonetilladelser uden en betingelse om at udelade den nordlige sø.

Flemming Rømer stemte ja til betingelsen om ikke at give dispensation til den nordlige sø, fordi han mente at aktivitetsområdet flere steder »kom lige en tand for tæt på«.

- Det var lige en grad for meget. Vi er mere for beskyttelse end benyttelse. Vi vil gerne beskytte dyrelivet og den følsomme natur. Der er overnattende fugle, som er ved at holde sig væk, og det er vi ikke glade for, siger Flemming Rømer.

Rasmus Østrup Møller stemte imod forslaget om at indføre betingelsen.

- Grundlæggende synes jeg, at forvaltningens plan tager fint højde for de bekymringer, som Nivå-borgerne har udgivet udtryk for, siger han.

Rasmus Østrup Møller mener, at aktivitetsområdet er »en nænsom måde at inddrage naturen og gøre den attraktiv for alle aldre«.

- Og så vil jeg sige, at kilen udgør sådan en lille del af hele området, at det umuligt kan få varige konsekvenser for dyrelivet, siger han.