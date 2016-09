Repræsentanter for kommunen besøger jævnligt virksomheder i kommunen. Her ses blandt andet borgmester og udvalgsformand på besøg hos gazelle-virksomheden Focus Lighting A/S i Kokkedal, hvor direktør Peter Olivarius og markedsføringschef Bente Riis viste rundt.Fra Fredensborg Erhvervsforening deltog Christian Schubert.

Politisk glæde: Vi rykker 22 pladser frem

- Fremgangen rimer særdeles godt med byrådets ambition om, at vi både skal være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune. Derudover er jeg tilfreds med, at vi nu er placeret i samme felt som de øvrige nordsjællandske kommuner, udtaler borgmester Thomas Lykke Pedersen i en kommentar til DI's måling.

- Som formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget glæder jeg mig over, at vores indsats rettet mod erhvervslivet virker og at denne måling bekræfter vores egne undersøgelser af virksomhedernes tilfredshed med kommunens erhvervsservice og sagsbehandling, uddyber Thomas Elgaard (V) og forklarer, at kommunen har haft fokus på at gøre erhvervsservicen mere effektiv og erhvervsvenlig.