Se billedserie Hallen er så dårlig isoleret, at sneen sjældent når at hobe sig op på taget - den smelter. Ellers ville der være færre for skader på taget og i værste fald sammenstyrtning. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Politisk dilemma: Hal får dumpekarakter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politisk dilemma: Hal får dumpekarakter

Fredensborg - 10. januar 2017 kl. 05:05 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Humlebæk Hallens styrke er på papiret overskredet med 80 procent, hvis hallen udsættes for voldsomme vejrforhold. Hallens brugere mener dog, at risikoen for sammenstyrtning er ekstrem lille. Hele sagen sætter dog politikerne i et dilemma, skriver Frederiksborg Amts Avis.

For sæt nu, at uheldet er ude, og Humlebæk Hallens tag styrker delvist sammen ned over badmintonspillere?

Umiddelbart har kommunen ikke råd til at bygge nyt, og budgettet på fem millioner kroner til at istandsætte hallen udløser en række udfordringer.

Politikerne i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget skal diskutere sagen i dag, tirsdag, og det paradoksale er, at renoveringer af hallen kan forværre hallens styrke. Et eksempel er sne. Humlebæk Hallen er elendig isoleret, men det er med til at sikre, at sneen ikke lægger sig tungt på taget. Det når typisk at smelte, inden belastningen bliver stor. Det ingeniørfirma, der har undersøgt hallen igennem de seneste år, fraråder mindre indgreb i konstruktionen, merbelastning af konstruktionen eller ændringer på de bygningsmæssige forhold, herunder ændringer af temperaturen inde i hallen.

I stedet skal der laves et større projekt til otte millioner kroner, hvis hallens konstruktion skal forstærkes. Indtil videre sikrer en beredskabsplan, at hallen ikke bliver benyttet under vejrforhold, der øger belastningen på hallen.

Læs mere om emnet i Frederiksborg Amts Avis tirsdag den 10. januar.