Politiet fangede 19-årig med 20 poser hash

Politiet valgte derefter at patruljere nær ungdomsklubben Klub 2990, hvor betjentene opdagede en ung mand, der forsøgte at flygte fra politiet. Under sin flugt smed han sin taske, som politiet hurtigt fik fat på. De fangede desuden den 19-årige, der er fra Nivå. I tasken gemte sig 20 salgsposer med to gram hash i hver, et mindre pengebeløb og en ulovlig foldekniv. Den 19-årige blev løsladt efter afhøring.