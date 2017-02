Sten Bønsing, ekspert i forvaltningsret, oplyser, at borgmesteren ikke vil kunne henvise til, at man blot vil give en »næse« - det centrale er, at der er tale om et brud på tavshedspligt, der kan ende i en straffesag. I en sådan situation må borgmesteren og kommunens direktører ikke agere efterforskere.

Politiet efterforsker, ikke borgmestre

Fredensborg - 02. februar 2017 kl. 09:00 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmesteren har sat sig i spidsen for en intensiv undersøgelse, hvor forvaltningen vil kigge på byrådspolitikernes adfærd og mails. Men det politiet, der efterforsker mulige overtrædelser af tavshedspligten. Det er ikke borgmestre, vurderer forvaltningsekspert i Frederiksborg Amt Avis.

Dermed kan borgmesteren og forvaltningen kan meget vel være i fuld gang med at begå lovovertrædelser i deres iver efter at finde ud af, hvem der har lækket oplysninger om det nye plejecenter i Humlebæk.

Sten Bønsing, forvaltningsekspert fra Aalborg Universitet, vurderer, at borgmesteren næppe har lovhjemmel til at undersøge de elektroniske spor sat af en politiker, der måske har lækket oplysninger til pressen.

- Jeg er ret sikker på, at det ikke er lovligt at undersøge politikere på den måde. Kernen er, at det sker i en sag, hvor konsekvensen er politianmeldelse, og så skal en undersøgelse foregå i politiets regi, siger Sten Bønsing og forklarer:

- Hvis det er undersøgelse af kommunale ansatte, kan man argumentere for, at der er andre repressalier - en påtale, en advarsel. Men det eksisterer ikke over for politikere. Dem kan man ikke give en reprimande, for kommunen ikke er arbejdsgiver. Derfor er kun en politianmeldelse mulig, og det er politiet, der skal efterforske.

Her vurderer Sten Bønsing, at borgmesteren ikke vil kunne henvise til, at man blot vil give en »næse« - det centrale er, at der er tale om et brud på tavshedspligt, der kan ende i en straffesag.

Rent juridisk er det »Lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter«, der ifølge Sten Bønsing er den centrale lovgivning. Det er den juridiske garanti mod magtmisbrug i forvaltninger. Tvangsindgreb er tilladt, men loven gælder ikke, hvis »en enkeltperson med rimelig grund mistænkes for at have begået en strafbar lovovertrædelse«.

Så skal politiet tage over, lyder vurdering fra Sten Bønsing.

Roger Buch, forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, er enig.

- Politiet har kompetencen til at efterforske, også til at sikre rettighederne for dem, der er under efterforskning. Vi er på vej ind i et valgår, og der kan også være politiske motiver bag en efterforskning af en lækage, fastslår han.

