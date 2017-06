Generfoto af Nordsjællands Politis bygning I Østergade, Hillerød. ¬ 231111 Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Nørregaard

Politi på bar bund: 17-årig overfaldet på strand

Fredensborg - 24. juni 2017 kl. 10:20 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politiet står stort set uden spor efter en 17-årig dreng blev overfaldet på Bjerre Strand ved Humlebæk sent fredag aften. Den 17-årige har oplyst til Nordsjællands Politi, at han var på stranden med nogle venner, og på et tidspunkt satte sig på badebroen for at ryge en cigaret. Mens han sad der kom en person og spurgte, om han måtte låne en cigaret.

- Han siger til personen, at han ikke har nogen cigaret han kan låne ham, da han selv har fået den cigaret, han havde. Så tilkalder personen nogle andre, 5 til 8 personer, som overfalder ham, han bliver slået og sparket og får en del skader, fortæller vagtchef ved Nordsjællands Politi, Jesper Hansen.

Den 17-årige slipper væk fra overfaldsmændene, og kommer hjem, hvor han anmelder overfaldet klokken 00.40. Politiet sender en patrulje til stranden, men uden resultat.

- Der var ikke meget at se, når man ikke ved, hvad man skal gå efter, siger Jesper Hansen. Patruljen kører derefter hjem til den 17-årige for at tale med ham, men det hjælper ikke meget, da han ikke kan give noget signalement af personerne.

En ny tur til stranden klokken 03.21 for at finde vidner gav heller ikke noget. Sagen er nu overdraget til politiets afdeling for personfarlig kriminalitet.

- Men vi har lidt svært ved det, når det er anmeldt så længe efter, siger Jesper Hansen.