I år skulle brugsretsaftalen for lån af klubhuset genforhandles med kommunen, og det blev opgjort, at vandskiklubben skyldte kommunen 200.000 kroner - penge som klubben fik eftergivet, men med et signal om, at der skulle findes en løsning med Nivå Pingvinerne. Foto: Thomas Olsen

Pingviner får lov til at låne klubhuset

- Jeg er meget tilfreds med, at de to foreninger sammen finder holdbare løsninger om samdrift, så kommunens lokaler udnyttes til gavn for aktive borgere. Da et enigt udvalg før sommerferien valgte at bevilge cirka 200.000 kroner til at indfri det økonomiske mellemværende mellem kommunen og Nivå Vandskiklub, sendte vi et klart signal fra udvalgets side til Nivå Vandskiklub om, at en løsning skulle findes, udtaler Per Frost Henriksen (S), formand for Fritids- og Idrætsudvalget.