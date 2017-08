Se billedserie Ole Lumholt og spejderne fra Klokkekilde Roverklan er i fuld gang med at sætte Gilwell-hytten i stand, så den får noget af den atmosfære, som hytten havde under 2. Verdenskrig. Det bringer de gamle anekdoter og fortællinger i spil her mere end 70 år efter krigen. Foto: Allan Nørregaard

Piloten med den sjette sans

Fredensborg - 25. august 2017

»Goodbye«, sagde den engelske pilot og forsvandt i mørket med brædder som årer. Siden den nat under 2. Verdenskrig har spejderne gisnet om hans skæbne.

Dette er den fulde version af en artikel fra Frederiksborg Amts Avis onsdag den 9. august om »Piloten med den sjette sans«.

Artiklen har givet flere reaktioner, og den nyeste kommer i Frederiksborg Amts Avis lørdag den 26. august - om den canadiske navigatør Ross Wiens, der 54 år efter blev kontaktet af sømanden Holger Petersen.

Men tilbage til den første artikel. Den kommer her:

Historien er blevet fortalt mange gange i bålets skær. Om den lørdag aften, hvor Vilhelm Andersen sad i Gilwell hytten som hyttevagt. Hytten ligger stadig ved Store Dam nær Kirkelte.

Det var tæt på sengetid, og han sad med en kop æble-te, da han hørte en skikkelse komme listende gennem den mørke storstue. Han løftede blikket fra teen, døren ind til kontoret blev slået op, og Vilhelm Andersen stod ansigt til ansigt med en mand i et »mærkeligt antræk«.

- Vi har hørt historien mange gange for 20-30 år siden, men nu er de jo ved at være døde, de spejdere, der kunne fortælle historien mundtligt. Den nedskrevne historie har vi kun ét sted, og det er i Vilhelm Andersens bog, fortæller Ole

Lumholt, der er leder af Klokkekilde Roverklan og aktiv i De Gule Spejderes Museum.

I sin bog fortæller Vilhelm Andersen om den nat, hvor han forventede et spørgsmål på dansk eller tysk, men i stedet blev overrasket over ordene »Are you alone?«.

»Hertil svarede jeg med nogen bæven: Yes. Han stirrede længe på mig - og for at bryde tavsheden spurgte jeg: Do you want a cup of tea? Han svarede mig: No, but show me the way to Sweden.«

Gilwell-hytten er en spejderhytte, der blev bygget af arbejdsløse spejdere under den økonomiske depression i 1934, og den kan stadig findes på kanten af et skovbryn ved Store Dam mellem Hørsholm og Karlebo.

Selv her i 2017 ligger den svært tilgængelig og ugenert, men dengang lå den endnu mere øde. Det fortælles om en spejderlejr i en af de hårde vintre, at det tog en arbejdsdag at få forsyninger ind til spejderhytten.

Ved et lykkens træf havde en nødstedt engelsk pilot fundet frem til lyset i spejderhytten, og Vilhelm Andersen blev tvunget til at hjælpe ham til Sverige. En opgave, som han dog gjorde ganske frivilligt, for spejderne var selv meget engageret i modstandsbevægelse, om end det blev holdt meget hemmeligt for at tyskerne ikke skulle opløse den danske spejderbevægelse.

- Spejdere var jo unge, handlekraftige mænd, og det besluttede på egen hånd, at de ville gøre modstand mod tyskerne. I nogle spejdergrupper var størstedelen involveret i modstandskampen, fortæller Ole Lumholt, der igen kun kan henvise til den gamle bog for at få beretningen om den engelske pilot.

I nattens mørke blev Vilhelm Andersen beordret ud på en cykel, og derefter gik det ad småvejene mod Øresund. Piloten løb ved siden af cyklen med en pistol i hånden, indtil de nåede Gunderød få kilometer derfra.

»Han bød mig at stige af - så kørte han, og jeg løb ved siden af, indtil jeg ikke kunne få pusten mere, så overlod han min cykel til mig«, fortæller Vilhelm Andersen.

Omkring Fredtofte blev Vilhelm Andersen truet til at stjæle en damecykel, og derefter var de begge kørende på cykel mod Strandvejen, hvor historien kunne have taget en fatal drejning.

Hvilken retning? Nord eller syd?

»Pludselig fik han en indskydelse og bød mig at smide damecyklen i grøften, min cykel havde han stillet bag en hæk, og så gik det til fods gennem en have til Øresund. Han må have haft en sjette sans, på strandbredden lå nemlig en kajak uden pagajer, et par gamle brædder kortede han af til årer, og med et »Goodbye« gled han ud i mørket på vandet, beretter Vilhelm Andersen.

Selv måtte han snige sig hjemad og mødte på sin vej en tysk patruljevogn. Heldigvis nåede han at smide sig ud i grøften med damecyklen. Den efterlod han i grøften ikke langt fra den gård, hvor han havde taget damecyklen.

Forhåbentlig har den rette ejer fået cyklen igen, skrev Vilhelm Andersen i sin erindringsbog om spejderne. Nu fortælles historien igen i Gilwell-hytten, som spejderne er ved at genskabe efter en årrække, hvor den har været udlejet til institutionsbrug.

I den forbindelse er spørgsmålet igen blevet stillet: Hvad mon der skete med den engelske pilot, der forsvandt i natten med kurs mod Øresund? Overlevede han turen til Sverige? Og hvis ja, overlevede han krigen eller blev han dræbt i et senere bombetogt?