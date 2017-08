Piloten havde måske bombet Stettin

Se billedserie Det har været et helvede i Stettin de nætter i august 1944, hvor hundredvis af allierede fly kastede deres last af bomber. Langt fra alle fly vendte hjem. Natten mellem den 16. og 17. august sprang seks besætningsmedlemmer sig ud med faldskærm mellem Ringsted og Holbæk, og en af de overlevende kan måske være »Piloten med den sjette sans«.

27. august 2017

Af Steffen Slot

To canadiere flygtede i august 1944 til fods op gennem Nordsjællands skove efter et styrt mellem Ringsted og Holbæk. Måske var den ene »Piloten med den sjette sans« fra Gilwell-hytten?

Dette er den 2. artikel i serien om en allieret flyversoldat, der under 2. Verdenskrig fik hjælp af hyttevagten i Gilwell hytten, en spejderhytte nær Store Dam ved Kirkelte og Gunderød i Nordsjælland. Denne artikel stod i Frederiksborg Amts Avis den 17. august.

»En mand i et mærkeligt antræk«. Sådan beskriver hyttevagt Niels Vilhelm-Andersen den mand, der brasede ind på kontoret i Gilwell-hytten netop som Niels Vilhelm -ndersen sad i nattemørket med en kop æblete.

Hvem var han? Et godt bud er, at det var en canadier, som et par dage forinden havde siddet i et Lancaster-bombefly over den tyske by Stettin.

Natten mellem den 16. og 17. august 1944 lettede 461 bombefly fra baser i England og satte kursen ind over Danmark for at kaste bomber over Stettin; det første af to enorme bombetogter, der ramte Stetting og Königsberg i det nordlige Tyskland. Hvert fly blev drevet af fire Rolls Royce Merlin 38 motorer, der samlet havde motorkraft svarende til 40 store traktorer.

Det er Mogens Hansen fra Hillerød, der kommer med et bud på, hvem piloten fra Gilwell-hytten var. I en mail til Frederiksborg Amts Avis skriver han:

- Det var meget interessant at læse Ole Lumholts beretning om den engelske pilot, der kom forbi Gilwellhytten ved Kirkelte engang under 2. Verdenskrig. Jeg kendte ikke historien, men det skal ikke afholde mig fra at kommentere den.

Mogens Hansen fortæller, at man efter 2. Verdenskrig har kortlagt de faktiske omstændigheder om de fly, der faldt ned over Nordsjælland.

Mange engelske besætningsmedlemmer landede ved Frederikssund, Esrum, Hammersholt og Birkerød, men ingen af deres historier passer ind i beretningen fra Gilwell-hytten.

- Derimod har jeg et andet bud, skriver Mogens Hansen og fortsætter, naturligvis i dramatisk nutid, for det er svært at lade være:

- Den 17. august 1944 styrter et Royal Canadian Air Force (RCAF) Lancaster-fly med canadisk besætning ned ved Allindemagle mellem Ringsted og Holbæk. Flyet havde været på bombetogt til Stettin, men var ved målet blev ramt af luftværnsartilleri, og var nu stærkt beskadiget på vej tilbage mod England.

- Over Sjælland bliver flyet yderligere angrebet af en tysk natjager og beskadiget så meget, at kaptajnen giver besætningen ordre til at forlade flyet. Af de syv besætningsmedlemmer bliver et dræbt om bord af det tyske jagerfly, mens de seks øvrige forlader flyet i faldskærm.

- Vi ved også, at af de seks overlevede beslutter to, nemlig Warrant Officer (professionel soldat) Ralph H. Rafter og flyets navigatør, Ross C. Wiens, at søge mod Helsingør til fods, for at komme videre til Sverige. Vi ved også, at disse canadiere var vant til at færdes i skov, og at det derfor er nærliggende at antage, at Store Dyrehave indgik i deres flugtrute, beretter Mogens Hansen.

På et afgørende punkt passer historien om soldaten Ralph H. Rafter og navigatør Ross C. Wiens imidlertid ikke ind i fortællingen fra Gilwell-hytten.

Ralph Rafter vandrede i tre dage og nåede til et hus i Helsingør, hvor han fik kontakt til modstandsgruppen »Speditørerne«, som havde specialiseret sig i illegale transporter over Øresund.

Navigatør Ross Wiens kom til nordkysten nær Helsingør lidt senere, og han fik også kontakt til modstandsbevægelsen, der hjalp ham til Sverige. Begge kom senere tilbage til England.

- Ingen af de to padlede dog over Øresund, som historien fra Gilwell-hytten beretter. Men der er vel fortsat den mulighed, at historiens ophavsmand, Vilhelm Andersen, tabte sporet af flyversoldaten ved Øresundskysten, og at han faktisk kom videre til Helsingør. Der foreligger mig bekendt ikke andre beretninger om allierede flyvere, hvis flugtveje over Nordsjælland kan forbindes med Gilwellhytten, fortæller Mogens Hansen, der skal have stor tak for sit bud på, hvem »Piloten med den sjette sans« var.

I Vilhelm Andersens beretning blev piloten hjulpet ud til Øresundskysten omtrent på højde med Fredtoften, men dog et sted med haver ud til kystlinjen. Et øjeblik var han rådvild, men fik en indskydelse og gik ind i en have, hvor han ved et tilfælde fandt en kajak. Gamle brædder blev afkortet til pagajer, inden han med et »goodbye« forsvandt ud i nattemørket på Øresund, lyder fortællingen fra Vilhelm Andersen.

Lørdag den 26. august kunne man i Frederiksborg Amts Avis læse historien om Holger Petersen, der lå som 17-årig letmatros og sov på en skonnert i havnen i Stettin, da bombardementet begyndte natten til den 17. august 1944. Spørgsmålet er stadig, om piloten med den sjette sans er navigatør Ross Wiens eller flyversoldat Ralph Rafter?

n Gilwell-hytten er en af spejderbevægelsens ældste hytter. Den ligger ved Store Dam nær Kirkelte.

n Onsdag den 9. august fortalte Frederiksborg Amts Avis historien om en engelsk pilot, der opsøgte hytten en nat under 2. Verdenskrig og fik hjælp af hyttevagt Vilhelm Andersen til at finde Øresundskysten.

n Hvem var den nødstedte pilot? Det præcise tidspunkt kendes ikke, da episoden kun er omtalt skriftligt i en bog om Gilwell-hyttens historie.

n Frederiksborg Amts Avis vil gerne samarbejde med læserne om at finde ud af, hvem manden var - og om han overlevede krigen.

n I samarbejde med Mogens Hansen fra Hillerød kommer her 2. kapitel i det, der måske bliver en lille serie af artikler. Tak for input fra Mogens Hansen.

n Kom gerne med flere gode råd og bud på fredensborg@sn.dk eller telefon 4921 2531.

