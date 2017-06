I september sidste år flygtede Mahmoud Ghananm fra et retsmøde i Helsingør, og en uge efter tog han til Malaga. Onsdag blev han idømt to års fængsel for at hjælpe med at pakke 73 kilo hash. Foto: Allan Nørregaard

Pakkede 73 kilo hash og flygtede fra retten til Malaga

Fredensborg - 16. juni 2017 kl. 04:43 Af Lars Gram-Hanssen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 18. november 2015 fik 27-årige Mahmoud Ghannam fra Kokkedal et opkald fra en ven, som bad ham komme ned i en kælder i Egedalsvænge med noget tape.

- Han sagde, at det var hash, der skulle pakkes. Så jeg hjalp med at pakke det ind. Min ven sagde, at det var 25 kilo. Det var i hvert fald ikke 75 kilo, sagde han.

De næste par uger hørte Mahmoud Ghannam ikke mere til sagen, indtil han blev anholdt. Anklager Line Rosberg ville høre, hvad mandens ven hed.

- Det kan jeg ikke fortælle, lød det korte svar.

Mahmoud Ghannam fortalte, at han efter anholdelsen havde ringet til vennen.

- Jeg sagde, at han skulle gå op og tage skylden. Nu er det mig, der skal tage straffen. Det er dårlig stil. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg skal dømmes for noget, jeg ikke har gjort, sagde han.

Pakningen af de 73 kilo hash var dog ikke den eneste lovovertrædelse, Mahmoud Ghannam var anklaget for. I forbindelse med et retsmøde ved Retten i Helsingør den 5. september 2016 havde Mahmoud Ghannam, som på det tidspunkt var indsat i Nyborg Statsfængsel, forladt retten i forbindelse med en pause før domsafsigelsen. En ven havde hentet ham i bil uden foran retten, og Mahmoud Ghannam var en uges tid efter taget til Malaga, i det han godt vidste, at han var eftersøgt.

- Du blev ikke og fik din dom? spurgte anklageren.

- Nej, jeg gik. Det var under en pause, svarede Mahmoud Ghannam.

Anklager Line Rosberg kunne fortælle, at narkohunde var kommet på færten af hashen i kælderen i Egedalsvænge, i forbindelse med en anden politiopgave. Herefter gennemgik hun sagens DNA-beviser. En af prøverne viste, at sandsynligheden for, at en DNA-prøve fra en af hashpladerne matchede Mahmoud Ghannams DNA, var over en million gange større end for, at den ikke matchede.

Anklageren brugte herefter et kvarters tid på systematisk at gennemgå de mange steder, hvor mandens fingeraftryk var fundet på skraldesække og hashplader.

Mahmoud Ghannam havde på forhånd erkendt sig skyldig i flugten fra fængslet. Anklagen om besiddelse af de 73 kilo hash med henblik på overdragelse erklærede han sig ikke skyldig i, selvom han, med forsvarerens ord, erkendte »at have et eller andet med det at gøre«.

Dommeren og de to domsmænd idømte til slut Mahmoud Ghannam to års fængsel. Han valgte dog på stedet at anke dommen til landsretten.