Pædagog-frygt for nyt budgetforlig

Fagligt aktive medlemmer af pædagogernes fagforening BUPL var mødt op i stor stil for at give deres bekymring over udviklingen på børneområdet til kende. Her ses de før byrådsmødet i mandag aften.

Fredensborg - 06. september 2016 kl. 09:39 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På byrådsmødet mandag aften blev offentligheden ikke klogere på indholdet af budgettet for 2017. Netop lukketheden i budgetprocessen fik lokale BUPL-medlemmer til at protestere på mødet, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det varer efter alt at dømme ikke længe inden, at der bliver indgået et budgetforlig i Fredensborg Kommune, hvor der skal findes et sted mellem 30 og 40 millioner kroner i besparelser og effektiviseringer. Ligeledes er det kendt, at kommunen er presset i forhold til servicedriftsrammen. Men hvor de mange penge skal findes og hvilke politiske valgmuligheder, der er på bordet, blev man ikke klogere på under Byrådets møde mandag aften, hvor et af punkterne på dagsordenen ellers var 1. behandlingen af årets budget.

- Vi er i en meget intensiv forhandlingsfase, så jeg foreslår, at vi undlader at lave en partilederrunde om budgettet i aften. Næste møde i budgetgrupperne er på onsdag, lød det fra borgmester Thomas Lykke Pedersen(S), der fik fuld opbakning fra hele byrådssalen.

Frygter for faglighed

Netop denne form for budgetproces, som øjensynligt blandt andet sker for at sikre et godt forhandlingsklima og for at undgå utryghed blandt kommunens ansatte, var en af årsagerne til, at en stor gruppe af kommunens pædagoger organiseret i BUPL Fredensborg var mødt op til byrådsmødet iklædt iøjnefaldende pink t-shirts, hvor der stod »Det ligner en leg, men der er faglighed bag«.

Pædagogerne frygter dels, at det igen er børne- og ungeområdet, som skal udsættes for besparelser og dels, at deres faglighed og viden på området bliver ignoreret i forbindelse med udformningen af budgettet.

En lukket omgang

- Derfor er det problematisk, at vi som nødvendig faglighed holdes udenfor døren, når der skal prioriteres og udarbejdes budgetforslag, har BUPL's lokale tillidsfolk tidligere skrevet i et læserbrev i Frederiksborg Amts Avis.

Ligeledes blev den generelle budgetproces kritiseret af tillidsfolkene:

- Vi ved ikke, om vi har grund til at være bekymrede. For til trods for løfter om inddragelse, så er processen omkring budgettet en lukket omgang, hed det i indlægget, hvor kommune og byråd også blev beskyldt for at handle mod intentionen i MED-aften, som skal sikre, at kommunens medarbejdere bliver hørt.