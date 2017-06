Vera Noldus, Joachim Clausen og Frank Jensen kom i lørdagsavisen med en opfordring til at udnytte den historiske chance, hvor kommunen har ejerskab til posthusgrunden i Humlebæk. De præsenterede en ide om en kulturstation, et udvidet bibliotek med mødested og et teaterhus for nordisk ungdomsteater, delvist sponsoreret af fonde. Foto: Kenn Thomsen

På vej mod en pause i Humlebæks byudvikling

- Set fra borgmesterkontoret er det en god ide at se på udviklingen i Humlebæk som en helhed. Jeg har ventet i 30 år, siden jeg begyndte i byrådet, på at få en god løsning for Humlebæk, for allerede dengang skrantede Humlebæk Centret. Nu har vi muligheden, og jeg kan godt vente et par år endnu på at få den rigtige løsning, siger borgmesteren og påpeger, at der er mange muligheder i øjeblikket.

- Jeg mener også, at vi skal have professionel, ekstern hjælp til at lave en helhedsplan for området. Vi skal have bistand udefra, siger han og afviser, at det vil ende med, at kommunen fyrer en halv til en hel million kroner af i honorarer til et konsulentfirma, der gør mere skade end gavn.