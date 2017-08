Ornitologer lukkede (måske) en tyr ud af indhegning

Mandag ved 11.30-tiden stod to kvier og en tyr og græssede uden for en indhegning i Kokkedal. Umiddelbart syd for Lyngebækgård.

Derfor ringede en borger fra Kokkedal til politiet, der senere tog kontakt til ejeren af kvæget. Det viste sig, at de to kvier og en tyr var sluppet ud fra et indhegnet areal. En mulig forklaring fremgår af politiets døgnrapport. Ejeren, der er fra Tikøb, mener, at et par ornitologer har glemt at lukke indhegningen efter sig på deres jagt efter fugle.