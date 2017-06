Opråb: Vis mod i en historisk chance

Hvis man kombinerer funktioner som frivilligt arbejde, bibliotek, ungdomsteater og dagcenter under et tag, kan man sikre et spiseligt driftsbudget. Hvis man samtidig tænker visionært i form af nordisk ungdomsteater og kulturakse til Louisiana via Krogerup, er det muligt at få fondsstøtte, vurderer Frank Jensen, Joachim Clausen og Vera Noldus. Foto: Kenn Thomsen

Foto: Kenn Thomsen