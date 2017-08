Oplev polo på græsbane ud til Øresund

- Som turistorganisation hilser vi det altid velkomment, når nogen tager initiativ til arrangementer, der kan give gode oplevelser både for lokale og tilrejsende. »Polo by the Sea« er en fantastisk event, fordi der både er mulighed for at være tilskuer helt gratis og for at tilkøbe ekstra luksus, hvis man ønsker det. Alle kan med andre ord være med, og få det på lige den måde de ønsker, forklarer Berit Elmark, chefkonsulent, VisitNordsjælland.