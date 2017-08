Dette års Open Air Bio bliver med filmen Skønheden og Udyret. Filmen starter ved 21-tiden, og inden da giver Alberte Winding og Band en koncert. Her ses et stemningsbillede fra sidste år.Foto: Michael Kastrupsen

Send til din ven. X Artiklen: Open Air med nye smage - og nye nerver Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Open Air med nye smage - og nye nerver

Fredensborg - 16. august 2017 kl. 05:52 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lørdag den 19. august er der gratis udendørs koncert med Alberte Winding og Band samt filmen Skønheden og Udyret, der vises på det 9x16 meter store lærred.

Under stjernehimmel? Ja, sådan er drømmen hvert år, og hvert år går de frivillige kræfter og skæver nervøs til vejrudsigten op til lørdagen i august.

- Vi undgår nok ikke, at vi får lidt regn. Men vi håber på tørvejr, fordi vi vil gerne have folk til at komme ned allerede ved 18-tiden. Tag en madkurv med. Vi har kaffebilen fra Helsingør, og der bliver salg af lækker juice, og der kommer også en pandekagevogn. Det er nyt i år, og vi håber, at folk også vil købe fra madvognene, siger Thomas Bernsen, der er en af de frivillige kræfter.

For tredje år i træk inviterer Nivå Børnefilmklub til gratis udendørs filmvisning i Kalvehaven ved Gl. Strandvej i Nivå.

Det sker i samarbejde med Nivå Open Air, der har som ambition at samle Nivå og fortælle den gode historie om Nivå.

I år bliver der ikke bare vist film, for det er lykkes Nivå Børnefilmklub at få Alberte Winding og band til at komme og spille en live koncert, der begynder ved 19.30-tiden eller lidt senere. I tilfælde af regnvejr rykker koncerten ind i teaterhuset, men det er kun i yderste nødstilfælde, da der er begrænset antal pladser indendøre.

Skønheden og Udyret vises med original tale og med danske undertekster. Filmen er tilladt for alle med frarådes børn under 7 år. Arrangementet starter klokken 18 i Kalvehaven. Sidste år deltog 300-400 mennesker til Open Air i Nivå, og vejret endte med at blive skønt. De fleste lurepassede derhjemme, indtil opklaringen kom - arrangørerne håber på et tidligere fremmøde i år.