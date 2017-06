Open Air gør klar til ny succes

Det sker i samarbejde med Nivå Open Air, der har som ambition at samle Nivå og fortælle den gode historie om Nivå. I år bliver der ikke bare vist film, for det er lykkes Nivå Børnefilmklub at få Alberte Winding og band til at komme og spille en live koncert, inden der bagefter bliver vist Skønheden og Udyret under stjernehimlen på det 9x16 meter store lærred.