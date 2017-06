Efter tre års pause har Egedalsvænge igen fået en afdelingsbestyrelse - med genvalg til fem medlemmer af den afsatte afdelingsbestyrelse. Boligforeningen 3B lægger op til, at det nu er en ny start for beboerdemokratiet i Egedalsvænge. Foto: Allan Nørregaard

Omstridt bestyrelse er tilbage

Fredensborg - 01. juni 2017 kl. 03:45 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter tre år pause har Egedalsvænge igen fået en afdelingsbestyrelse. De afsatte folk blev stort set genvalgt, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Efter en turbulent årrække med samarbejdsproblemer og stridigheder kan det blive en ny start for Egedalsvænge i Kokkedal, hvis en nyvalgt afdelingsbestyrelse får skabt et bredt samarbejde til glæde for alle i bebyggelsen.

I spidsen står den samme centrale personkreds, der blev afsat for tre år siden.

Steffen Morild, formand for Boligforeningen 3B's organisationsbestyrelse, understreger, at Egedalsvænge nu starter på en frisk.

- Vi har også været interesseret i at få en ny afdelingsbestyrelse. Nu er det sket, og der er nogle gengangere, men der er også nye ansigter. Der er også kommet friske kræfter, og nu samarbejder vi med afdelingen om at arbejde i alle beboeres interesser, siger Steffen Morild.

I marts 2014 blev den daværende afdelingsbestyrelse afsat af 3B efter en periode, hvor afdelingsbestyrelsen blev kritiseret for at opsige etnisk danske klubber og havde problemer med at overholde aftaler med 3B. Dengang varslede bestyrelsesmedlemmerne, at de ville vende tilbage efter næste valg, fordi de havde opbakning i Egedalsvænge.

Det har ikke været muligt at træffe afdelingsbestyrelsens nye formand for en kommentar. Birte Vestergaard, tidligere formand for afdelingsbestyrelsen, beskriver nyvalget som en sejr for beboerdemokratiet i Egedalsvænge.

