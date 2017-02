Nyt pas på kun to minutter

- Vi har optimeret processen så grundigt, at rekorden for at udstede et nyt pas er nede to minutter, hvis alle oplysninger og foto er klar. Og så vil jeg endda vove den påstand, at processen er mindre stressende for både borgere og ansatte på denne måde, udtaler Henrik Vendelbo, centerchef på Fredensborg Rådhus, med henvisning til erfaringerne med lange køer tidligere år, hvor utålmodigheden ofte steg i takt med både varmen og ventetiden i Borgerservice.