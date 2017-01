Ny chef vælger kroen frem for slottet

- På mange måder er det »back to basic«. Da jeg rejste rundt for at besøge badehoteller, opdagede jeg, hvor vigtigt det gode værtsskab er - og hvor lidt vi ofte fokuserer på det. At komme på Store Kro skal føles som at komme hjem, og vi skal få folk til at forelske sig i stedet. Vi vil helt basalt skabe et produkt, som folk har lyst til at købe, fortæller Jacob Rais, der er kendt fra tv-serien »Danmarks dejligste badehoteller« og senest har været daglig leder på Dragsholm Slot.