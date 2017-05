Den 75-årige Poul Blæsbjerg gør klar til at sælge efter 24 år i Fredensborg. Foto: Allan Nørregaard

Nu er den sidste boghandel til salg

Fredensborg - 09. maj 2017 kl. 06:06 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 75-årige Poul Blæsbjerg har sat sin boghandel til salg - efter 58 år i branchen. Regnskabstallene er gode, fortæller han til Frederiksborg Amts Avis.

2.295.000 kroner er prisen for at købe selve butikslokalet Fredensborg Boghandel. For de penge får man et butikslokale på 103 kvadratmetre og en kælder på 102 kvadratmetre.

Boghandelen er den sidste, der eksisterer i Fredensborg Kommune, og den ligger centralt i Fredensborg, og der er muligheder - men det er ikke en nær så sikker investering som i de år, hvor de første Harry Potter-bøger udkom.

- I København holdt de åben om natten, og jeg tænkte, at det kunne vi også her. Vi lukkede klokken 17.30 og åbnede igen et minut over tolv, og vi havde mange liggende udenfor, hvor de ventede. Der var 40-50, der ville være sikker på at få et eksemplar af bogen, husker Poul Blæsbjerg, der har haft Fredensborg Boghandel i 24 år.

- Vi har mange unge familier, der kommer for at handle bøger med deres børn, og vi har mange, de kommer for at købe bøger til en gave. Det er et meget bredt kundeunderlag, og sidste år fik vi postbutik, så man kan afhente pakker. Det har givet flere kunder, siger Poul Blæsbjerg.

