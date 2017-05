Nivås gymnaster i historisk sejr

Nivås piger startede som favoritter og kørte deres bedste rytmiske serie til dato og fik således en god start på konkurrencen. På banespringene kom der desværre to mindre fejl, og det så ud til at guldmedaljerne kom ud for rækkevidde. Holdet gav dog ikke op uden kamp og leverede efterfølgende sæsonens bedste trampetspring. Det sikrede dem samtidigt point nok til at indfri sæsonens mål om at vinde guldet hjem til Nivå Gymnastikforening.