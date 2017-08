Se billedserie Skitserne vil ændre sig, varslede Tegnestuen Vandkunsten. Et par pejlemærker er lagt ud. En 7-eleven ud mod stationen, og to supermarkeder på 1200 kvadratmeter længere inde i centret. Tre-fem etager er ønsket, og der vil blive plads til flere erhvervsdrivende, lovede KFI. Foto: Steffen Slot

Nivås borgere gav KFI en opsang

Fredensborg - 22. august 2017 kl. 22:29 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne har udråbt Nivå til »Grøn naturby«, imens KFI vil udbygge Nivå Centret massivt med boliger. Spar-lokalet var tirsdag aften fyldt med nysgerrige, men også dybt skeptiske borgere.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis om borgermødet tirsdag aften i Nivå Centret. Og hvad mente de så alle disse borgere? Ja, da der fra KFI's arkitekter lød »3-5 etager«, kom de første brummende protester fra salen omkring klokken 20.00.

- Vi vil gerne have, at Nivå Centret ikke bare skal være et forretningscenter, men en bydel. Et nyt Nivå Center skal være mere bredtfavnende med flere funktioner, boliger, erhverv, kultur, men også med den handel, der er KFI's grundstamme, fortalte Flemming Ibsen fra Tegnestuen Vandkunsten, inden han fortalte om det grundlæggende greb, som KFI ønsker at udføre:

At skabe aktivitet i Nivå Centret hele døgnet, så der stadig er mennesker, når butikkerne er lukket. En del af området bliver med erhverv i stueplan, og derover skal der være boliger, hvoraf nogle får en hævet gård som friareal. Med andre ord skal boligerne være med til at sikre, at der ikke bliver lavet unoder i aftentimerne.

Klokken 20.14 var det tid til det første spørgsmål. En herre spurgte direkte, om KFI forventer at bygge flere erhvervslokaler end to supermarkeder og en 7-Eleven. En kvinde med efternavnet Hansen gjorde stille opmærksom på, at politikerne beskriver Nivå som den grønne naturby. Det havde hun svært ved at se i planerne fra KFI.

- Hvis man møder en nabo, skal man have lyst til at sætte sig ned i Nivå Centret. Det skal være en oase, hvor man har lyst til at blive, sagde hun.

Se her en video fra borgermøde og læs den tilknyttede artikel, hvor man kan se mange af de skitser, som var for svære at se til borgermødet - fordi mange af de over 400 borgere sad eller stod for langt væk fra skærmene.

