Nivå-windsurfer forsvarer VM-titel

- Det eneste mål, jeg havde for VM i 2017 var at forsvare min titel. Jeg valgte dog ikke at sætte forventningerne for højt, men selvtilliden kom hurtigt efter første race, hvor jeg gav den fuld gas. Jeg er utrolig glad for at have opnået mit mål og endnu engang blevet kvindelig verdensmester, fortæller Anissa Morath efter sejren.

- Vi er stolte af at have en sejler på verdensplan. Anissa har sejlet her i mange år og er utroligt aktiv. Hun har blandt andet lavet en windsurfing-camp for kvinder. Så selvfølgelig er vi stolte af, at have trukket hende op fra starten, og af, at hun nu repræsenterer Nivå Bådelaug så flot. Hun er ubetinget blandt de dygtigste kvinder i landet. Hun gør rigtig meget for klubben, og er et lysende eksempel, siger Jesper Møller Hansen.