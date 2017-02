Bjørn Poulsen mener, at fældningen i Krogerupskoven er så voldsom, at der skal tages en debat om den. Ifølge billedhuggeren tages der ikke æstetiske og rekreative hensyn, når træerne fældes i så stort omfang. Foto: Allan Nørregaard

Naturstyrelsen kritiseres for træfældning i Krogerupskoven

- Første gang jeg så de fældede træer, tænkte jeg: »Hold da kæft, hvad fanden foregår der?«. Og da det bare fortsætte, tænkte jeg, at det kunne være godt at starte en debat om fældningen, siger Bjørn Poulsen, som er uddannet billedhugger og har boet i Humlebæk i ti år.

- Min pointe er, at der er så mange mennesker, der bruger skoven, at man måske burde lave andre prioriteringer. Det er en meget stor operation, den her fældning. Derfor skal den diskuteres. Der må være en skovteknisk grund, jeg ikke kender. For de her store bøgetræer kan jo leve i 100 år.