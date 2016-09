Naturens Dag markeres i Nivå Bugt

På Naturens Dag den 11. september er der åbent hus i Nivå Bugt. Naturens Dag er en landsdækkende mærkedag for naturoplevelser. Derfor byder Fugleværnsfonden selvfølgelig også på guidet tur. Mange ande- og vadefuglearter raster i bugten. Der er mulighed for at se trækkende rovfugle og med held traner. Isfuglen, som yngler i området, ses ofte sidde på stenene ud for fugletårnet eller fiskende i bugten. Måske den viser sig frem her på Naturens Dag!