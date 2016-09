Naboer: Østarbejdere bor i erhvervsbygning

En industribygning på Bakkegårdsvej 507 er blevet en kilde til uro for flere naboer. Bygningen, som ligger i et industrikvarter, er ifølge naboer blevet bolig for en gruppe udlændinge, formentlig østeuropæere, til trods for at bygningen ikke er godkendt som bolig.