Musikskolens sommerkoncert

Sangeleverne vil optræde med sange, der spænder over genrer som pop, jazz, folk og world music. Ungdomskoret Soundzips giver deres version af Rihannas hit »Stay« samt det nyskrevet nummer, »Lige her, lige nu«, af komponisten Susanne Ørum. Publikum vil også komme til at opleve iørefaldende udgaver af nyklassikere som Justin Timberlakes »Cry Me a River«, »All of Me« af John Legend og Adeles James Bond-tema »Skyfall«.Også Fredensborg Musikskoles talentskole vil være repræsenteret ved koncerten i kraft af søstrene Helena og Sofia Melchior Eide.