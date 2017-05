Museum køber kage for 2000 kroner til publikum

Den 26. maj 2017 er det 175 år siden museets grundlægger Johannes Hage blev født. Dette fejres hele dagen på Nivaagaards Malerisamling. Inden Johannes Hages død i 1923 besluttede han, at knytte et fast årligt legat til malerisamlingen på det dengang svimlende beløb af 2000 kroner.

Beløbet modtager museet stadig fra Fonden Den Hageske Stiftelse. Ved denne festlige lejlighed har malerisamlingen valgt at bruge legatet på kage til de første 150 gæster. Når museet åbner klokken 11 har publikum også mulighed for, frem til klokken 12, at blive lyntegnet af karikaturtegner Jens Hage, en slægtning af Johannes Hage. Det koster ikke noget at blive tegnet, man skal blot betale for indgangen til museet. Børn og unge under 18 år er gratis.