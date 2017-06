Udstillingen viser nye kunstneriske vinkler på Immanuel Ibsens oeuvre samt værker fra Ibsens slægt, som publikum ikke før har haft mulighed for at se. Flere hundrede breve, der ejes af Ibsens barnebarn, kaster nyt lys over Ibsens liv og tanker.

Museum gør det igen: Glemt maler skal ud af skyggen

Ibsen havde et hårdt liv, sled med sine værker og havde svært ved at sælge. På trods af hans lidt tilbagetrukne plads i dansk modernismehistorie er det vigtigt at få kendskabet til Ibsen udbredt. Han har nemlig haft en afgørende betydning for mange malere efter ham. I det lille skrift »Ukendte selvfølgeligheder om Maleri«, der har fået næsten ikonisk status i kunstnerkredse, og hvis betydning har givet Ibsen tilnavnet »malernes maler«, videregiver Ibsen sin opfattelse af kunstens væsen og muligheder. Han har derved haft stor betydning for efterfølgende generationer af kunstnere som fx Ejler Bille, Asger Jorn, Erik Hoppe og yngre kunstnere som Jesper Christiansen. Sidstnævnte dyrkede Ibsen som en helt, og Ibsens skrift gav ham inspirationen til at blive billedkunstner.