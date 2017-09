Mød dronningen af den historiske roman

Det sker onsdag 27. september klokken 19.00-21.00 i Grønholt Kirke. Maria Helleberg udgav sidste år den succesfulde roman »Kvinderne fra Thy«, og her i jubilæumsåret for Reformationens begyndelse har hun skrevet et historisk drama, der følger reformationens indførelse i DK. Hun fortæller om de mange stridigheder i perioden 1515-1544 primært fortalt ud fra kærlighedshistorien mellem Biskop Stygge Krumpen og hans samleverske Elisabeth.

To unge mennesker ønsker et bedre liv. Hun forsøger at slippe væk fra mishandling. Han kæmper for at få indflydelse. I løbet af et år får de begge alt, hvad de kunne bede om, og mere til. Hun bliver skilt, han bliver biskop, og en livslang kærlighedshistorie begynder