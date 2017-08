Send modulvogntog nord om Hillerød, få flere argumenter for at udvide motorvejen nordpå og skab kontakt med jeres erhvervsområder, lyder et par gode råd til politikerne i Hillerød Kommune. Det vil desuden hjælpe borgerne i Fredensborg, der ikke ønsker de lange lastvogne ind gennem byens to trafikerede rundkørsler. Foto: Allan Nørregaard

Modulvogntog uden sund fornuft

- Hvis modulvogntogene skal ad Overdrevsvejen, kommer der kørsel med modulvogntog forbi det nye sygehus, og det kan ikke være en god ide. Men hvis ruten i stedet kommer nord for Hillerød, vil det være endnu et argument, som Hillerød kan bruge for at få forlænget motorvejen nordpå til nord for Hillerød - fordi ruten er udlagt til modulvogntog. Et tredje argument er, at ruten nord om Hillerød går forbi erhvervsområderne i den vestlige og sydvestlige del af Hillerød, ud til motortrafikvejen, siger Flemming Rømer, der har bemærket, at Dansk Industri kun nævner erhvervsområder i Hillerød og Frederikssund, når fordelene ved modulvogntog skal fremhæves.