Mini OL i Børnehusene i Nivå

Børnehavebørnene fra Børnehusene Nivå har netop haft en årligt tilbagevendende begivenhed, Mini Olympiade, som både børn og voksne ser frem til og træner til. Solen stod i fredags højt på himlen ved Fritidshjemmet Smilehullet, som var mødested for alle børnehavebørnene i Børnehusene Nivå. Her havde Polarstjernen gjort klar til at dyste i forskellige discipliner som lændespring, kartoffelløb, forhindringsbane, kuglestød, sækkeløb, cykelløb og straffesparks konkurrence.

De fire institutioner Solstrålen, Mariehønen, Påfuglen og Polarstjernen skiftes til at være værter for arrangementet, og planlægge aktiviteterne. I år var der 186 børnehavebørn i gang med aktiviteterne, som børnene prøvede på skift sammen med deres voksne fra børnehaven. Flere af vuggestuebørnene fra de 4 huse, var kommet forbi for at heppe på de store børn. Da der var dystet i alle aktiviteterne, blev der spist madpakker i det grønne. Børnene fra Børnehusene Nivå gik derfra med store smil, en guldmedalje om halsen og et diplom under armen.