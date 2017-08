Stillads og gravemaskiner for mere end 1,2 millioner kroner er blevet stjålet fra en materielgård i Fredensborg. Foto: Stina Feldby

Milliontyveri fra materielgård

Fredensborg - 29. august 2017 kl. 11:11 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Materielgården på Grønholtvej, der tilhører Hellerup-byggefirmaet Berner Dahlin, har igen været udsat for tyveri, men denne gang blev fire gerningsmænd anholdt på fersk gerning.

Det var en tilfældig forbipasserende, som mandag aften klokken 19 undrede sig over, at tre store biler holdt inde på materielgårdens område, og at man er i færd med at læsse materiel på dem.

Nordsjællands Politi blev orienteret om sagen og sendte flere patruljevogne af sted samt en hundevogn.

På pladsen blev der anholdt fire personer - en 39 årig mand fra Albertslund, en 52 årig mand fra Hvidovre, en 26 årig mand fra København og en 40 årig mand fra Hvidovre. De blev alle indtransporteret til politigården til nærmere afhøringer.

Den 39 årige mand blev yderligere sigtet for kørsel i frakendelsestiden og for at have ført en varevogn uden registrering, forsikring, samt at have forsynet den med afmeldte nummerplader.

Det er anden gang på mindre end en uge, at Materielgården bliver udsat for tyveri. Onsdag den 23. august blev der stjålet to gravkøer, diverse håndværktøj og noget stillads til en samlet værdi af 1,2 millioner kroner.

Mandag var det primært stillads-materiale, der blev læsset på de tre lastbiler.

