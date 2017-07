Det er de blå og hvide farver, der skal gå igen i Fredensborg Kommunes design og skilte. Men arven i rødt og hvidt kan stadig ses på gadenavnsskilte. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Millionregning skræmmer politikere fra skilteprojekt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Millionregning skræmmer politikere fra skilteprojekt

Fredensborg - 01. august 2017 kl. 05:53 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

10 år efter kommunalreformen er gadenavnsskiltene stadig uens i farverne. Politikerne tøver med at finde 1,5 millioner kroner.

Sagen har været diskuteret politisk, og det er endt med, at Nordsjællands Park og Vej skal fortsætte som hidtid: Udskifte løbende efter behov. I Fredensborg Kommune er der 437 veje, der har et vejnavn, og mange steder står der flere skilte på vejen, fordi vejen møder et kryds eller er meget lang.

Nogle steder er gadenavnsskiltene hvide med rød skrift, andre steder er de blå med hvid skrift. Det skyldes, at der blev brugt to forskellige slags design i de to kommuner, der blev lagt sammen til Fredensborg Kommune i 2007.

Derfor lyder et overslag, at der er 1000 skilte, der skal udskiftes, og hvert skilt koster omkring 1000 kroner at skifte. Med de afledte udgifter til at udskifte »galgerne« kan det løbe op i 1,5 millioner kroner, som Nordsjællands Park og Vej ikke kan håndtere inden for driftsbudgettet. En mulighed var at strække udgiften over tre år, men politikerne i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har sagt nej.

- Vi har taget den pragmatiske indstilling til emnet, og vi har afvejet mange økonomiske hensyn. Det ideelle ville være at udskifte gadenavnsskiltene, men behovet er ikke så stort, at vi vil bruge 1,5 millioner kroner på det, forklarer Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.