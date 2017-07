Aktive borgere er en forudsætning for, at det kan lykkes at etablere bredbånd i landområderne. Her er borgmester Thomas Lykke Pedersen med repræsentanter for arbejdsgruppen i Lønholt. Fra venstre Ole Vedsted-Jakobsen, Simon Holmgaard, Katrine Funk Andersen og Erik Daugaard Jensen.

Mere bredbånd på landet kræver samarbejde

Fredensborg - 13. juli 2017

I store dele af kommunens landområder har borgere og virksomheder ikke adgang til hurtigt internet via bredbånd. Når man derfor for eksempel ikke kan streame TV eller afholde videomøder, bliver det ofte svært at drive erhverv og sælge ejendomme på landet.

Men der er håb forude, da flere hold af ildsjæle i kommunen - blandt andet i Lønholt, Langstrup samt Vejenbrød og Avderød - arbejder på at skabe opbakning og finansiering til at etablere bredbånd. Målet er blandt andet at få støtte fra den statslige bredbåndspulje.

I Lønholt arbejder en gruppe borgere hårdt på at få alle deres naboer med i en ansøgning til bredbåndspuljen, men er endnu ikke i mål, forklarer Katrine Funk Andersen fra arbejdsgruppen:

- Vi har en fantastisk mulighed lige nu for at få tilskud på op mod 90 pct. af udgifterne. Men det er helt afgørende for vores chancer, at 100 pct. af vores naboer bakker op og er villige til at bidrage med den sidste finansiering. Det er vi desværre ikke lykkedes med endnu, og da tilskudspuljen er mindre i år, forventer vi, at kravene er ekstra skrappe. Vi håber derfor, at alle vil være med til sidst.

Fra borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) er der opbakning til ildsjælene:

- Da udvikling af vores digitale infrastruktur er helt væsentlig for den fortsatte udvikling af landområderne, vil jeg meget gerne opfordre alle til at støtte de lokale ildsjæle i deres arbejde på at få stærke ansøgninger til bredbåndspuljen på banen. Som kommune har vi hverken lovhjemmel eller budget til selv at etablere bredbånd i landområderne, men vi kan bidrage med viden og medfinansiering. Og det gør vi gerne, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S).