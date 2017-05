Maybeats med genbrug og dansehits

Maybeats 2017 finder sted i Krogerup Højskoles smukke park med masser af musik, talks, aktiviteter og kolde øl. Festivalen har i år natur og bæredygtighed som tema. Scenerne har naturreferencer, baren er lavet af genbrugsmaterialer, og der er garanteret vilde dansehits med glade mennesker og fællesskabsfølelse i ægte højskoleånd. Festivalens lineup består i år af Aksglæde, Grand Prix, SAINT BEST, MANILA, One More Than 12, Rainbrother, Citadel Kbh og ikke mindst The Entrepreneurs.