Mand ville kvæle kvinde med ledning

Manden er desuden sigtet for at have slået kvinden to gange, så hun faldt, og derefter hev han hende i håret. Anklagemyndigheden mener desuden, at manden har taget kvælertag på kvinden, så hun mistede bevidstheden. Da hun kort efter vågnede, holdt manden en pude ned mod hendes ansigt, og senere forsøgte han at vikle en ledning om hendes hals, igen i et forsøg på at kvæle hende. På det tidspunkt mistede hun igen bevidstheden, fremgår det af sigtelsen, som anklager Henrik Prien-Larsen læste op.