Mand sparkede og slog på 7eleven

Lørdag nat klokken 00.00 modtager Nordsjællands Politi en anmeldelse om en mand, der sparker og slår på 7eleven på Hal Kochs Vej i Humlebæk. Han vil ind i butikken, og medarbejderen indenfor tør ikke forlade butikken. En patruljevogn ankommer, og det viser sig at være en beruset mand på 36 år med en ukendt adresse. Da politiet ikke kan sende ham hjem, da han ikke har nogen adresse, tager de ham med i detentionen for at sove rusen ud. Han blev ikke sigtet for at slå på 7eleven.