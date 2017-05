Mand kørte Audi ind i busskur

En 39-årig mand er sigtet for at køre bil i narkopåvirket tilstand efter han natten til onsdag kørte galt i sin Audi på Fredensborg Kongevej ved Kokkedal. Manden mistede herredømmet over sin bil og endte i modsatte kørebane, hvor bilen først ramte et busskur og derefter et hegn ved en have, inden bilen endte på taget. Manden kom tilsyneladende ikke noget videre til efter den tur, men han blev kørt til tjek på skadestuen i ambulance. Politibetjentene, der også blev kaldt til stedet, havde dog mistanke om, at han var påvirket af narko, så derfor blev han sigtet for at køre i påvirket tilstand, og der blev taget en blodprøve. Der var ingen vidner til ulykken, så der er ingen oplysninger om, hvor stærkt den 39-årige kørte forud for ulykken, som skete klokken 00.35.