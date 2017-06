Mand fik konfiskeret bil

En 69-årig mand fik lørdag morgen konfiskeret sin varevogn, da han for tredje gang blev taget af politiet i at køre bil trods at have fået frakendt kørekortet. Konfiskeringen skete på Præstevej i Fredensborg i forbindelse med et rutinetjek, der også førte til at en 56-årig mand blev snuppet i at køre uden gyldigt kørekort. Det oplyser Nordsjællands Politi.