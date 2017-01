Lommepenge til unge skal mindske hærværk

Der er mange af kommunens unge, som har brug for hjælp til at skrive jobansøgninger og til at blive vejledt i at gå til jobsamtale. Sådan lyder det fra Hanne Berg, formand i Børne Skoleudvalget,

- Der er et behov for sådan et her projekt, fordi der findes unge, som kommer fra familier uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Hvor mor og far er arbejdsløse. For de her unge kan det være sværere selv at skabe kontakt til arbejdsmarkedet. En del af projektet handler også om, at der i en tid var en del hærværksproblemer i visse områder. Så idéen er, at vi i stedet kan få beskæftiget de unge med noget godt, så de ikke bliver en del af det kriminelle miljø. Så man kan godt sige, at målet med projektet er at slå to fluer med ét smæk. Vi får både brudt den negative sociale arv og vi får skabt tryghed i de almene boligområder, siger hun.