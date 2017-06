Se billedserie Hvor er Dronning Ingrids Anlæg på denne skitse? Det er en tidlig skitse, nu er der opmærksomhed om, at blomsterpræget skal bevares, men tættere på biografen ? så der bliver en tydelig akse op mod byen.

Lille royal have sætter sind i kog

Fredensborg - 15. juni 2017 kl. 15:26 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et stort byfornyelsesprojekt i Fredensborg til over 20 millioner kroner nyder bred opbakning, men på ét punkt er borgerne meget uenige.

Det ømme punkt er Dronning Ingrids Anlæg, der ligger i en trekant ved ankomstpladsen til Fredensborg Slot.

- Jeg er ikke imod forandringer, men Dronning Ingrids Anlæg skal ikke væk. Det er grunden til, at jeg er her, lød det fra en kvinde på et borgermøde onsdag aften i Fredensborg. Hun fik straks opbakning fra en yngre kvinde, der sad foran.

Centerchef Ulla Cathrine Brinch gjorde opmærksom på, at anlægget blot nyskabes og flyttes tættere på biografen for at skabe en sammenhæng - og ikke mindst gøre plads til en mere synlig akse fra slottet op mod byen. Dronning Margrethe er positiv, understregede hun og tilføjede samtidig, at der - efter borgerprotester - er blevet en større opmærksomhed omkring at bevare et anlæg til minde for Dronning Ingrid i det nye projekt.

Senere på borgermødet rejste Peter Frøslev sig og argumenterede for at ændre Dronning Ingrids Anlæg.

- Med fare for at få resten af forsamlingen på nakken, så vil jeg sige, at det fineste i projektet er planerne for Langedammen. Dronning Ingrids Anlæg i dag er noget rod, og hvis man skal have Langedammen og samspillet til at fungere som en organisk del, skal anlægget tilpasses, sagde han.

Nu laves der en underskriftsindsamling for at bevare Dronning Ingrids Anlæg. Centralt i hele byfornyelsesprojektet er den nye akse i form af en lige vej, der skal vise publikum, at der er en ny oppe bag slottet. Den akse er svær at skabe uden at flytte Dronning Ingrids Anlæg.

I billedserien kan man se historiske billeder af det gamle anlæg. Byrådet har godkendt en helhedsplan for området, men der er ikke taget stilling til de konkrete detaljer i projektet, og der er heller ikke fundet finansiering.