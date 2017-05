Lige nu: Kokkedal holder kæmpe byfest

Det sker nu for sjette gang i samarbejde med Kokkedal på Vej, og dette år er navnet ændret fra Kokkedal Byfest til Kokkedal Kulturfest. Hvert år har mere end 2000 gæster deltaget. Igen i år er der noget for alle aldersgrupper, lyder det fra arrangørerne.

På plænen er opstillet boder med underholdning for børn. Pladsen myldrer hvert år med børn og voksne, og er et unikt samlingssted for borgere fra alle dele af Kokkedal. Alle byens kommunale vuggestuer, børnehaver, fritidshjem og fritidsklubber optræder med sange for de fremmødte publikummer. Dagen igennem er der mulighed for at købe lækker økologisk mad i den flotte udendørs café, mens elever fra Fredensborg Musikskole underholder på scenen.