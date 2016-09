Kristian Hegaard (R) sidder i byrådet i Fredensborg Kommune. Ved siden af studerer han jura på Københavns Universitet, hvor hans underviser nu har sagsøgt ham for æreskrænkelse. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Lektor sagsøger studerende for æreskrænkelse

Fredensborg - 06. september 2016 kl. 13:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Man skal have lov til at klage, naturligvis. Men når det kan have konsekvenser, må man kunne bevise, at det er rigtigt. At krydre kritikken med en usand klage, det er over stregen.

Sådan sluttede sagsøgers advokat sine afsluttende bemærkninger i den bemærkelsesværdige sag, der mandag strakte sig over fire timer i Helsingør Byret. Advokatens bemærkninger var rettet mod den jurastuderende Kristian Hegaard, som er blevet sagsøgt af sin underviser på jurastudiet på Københavns Universitet, lektor Michael Bjørn Hansen.

Kristian Hegaard havde i en klage til faglederen på studiet klaget over Michael Bjørn Hansens undervisning, som efter hans opfattelse »sejlede«. Underviseren virkede uforberedt, og den nødvendige inddeling af de studerende i grupper havde ikke fundet sted, argumenterede Kristian Hegaard i klagen.

Den klage fandt Michael Bjørn Hansen med egne ord »helt uacceptabel«, hvorfor han valgte at stævne Kristian Hegaard, da han mente, at der er tale om æreskrænkelse.

Mandag formiddag mødtes de to parter således i Helsingør Byret. Sagsøgerens advokat lagde fra begyndelsen vægt på, at der var tale om en såkaldt »mortifikationssag«. Med andre ord, at retten skulle fastlå, at den æreskrænkende påstand er »ubeføjet« - altså ubegrundet. Michael Bjørn Hansen forklarede, at han - på grund af, at han tidligere var blevet pålagt at få oprettet grupper hurtigst muligt - prioriterede det højt:

- Jeg har gjort alt for at få dem lavet. Jeg sendte sedler, hvor de studerende skulle skrive sig på i grupper, rundt allerede til første undervisningsgang, sagde Michael Bjørn Hansen i retten.

Kristian Hegaard fremlagde efterfølgende et dokument, hvor 14 medstuderende har skrevet under på, at de kan genkende forholdene i Kristian Hegaards klage.

- Det principielle i den her sag er, at man ikke skal frygte at blive sagsøgt, hvis man som studerende kommer med forslag til forbedringer i undervisningen, siger Kristian Hegaard.

I de afsluttende bemærkninger lagde sagsøgerens advokat vægt på, at sagen handlede om, hvorvidt Kristian Hegaards klage om manglende gruppeinddeling var sand eller falsk.

- Det er et usandt udsagn, at der ikke er dannet grupper. Kan det nedsætte sagsøgerens ære? Ja, det kan det, netop fordi der vil være til en disciplinærsag fra universitets side, argumenterede sagsøgers advokat.

Sagsøgtes advokat insisterede derimod på frifindelse.

- Er det et retvisende billede af situationen på Michael Bjørn Hansens hold, som Kristian Hegaard har beskrevet i sin klage? Ja, det er det, for der er tale om ufuldstændige gruppesedler, som sagsøger har fremvist i dag. Den første udgave af gruppeinddelingerne fra Michael Bjørn Hansens side er fra den 17. september 2015. Da Kristian Hegaard skrev klagen den 15. september, eksisterede grupperne jo ikke, sagde sagsøgtes advokat og argumenterede derfor for, at klagen var begrundet.

Dommeren valgte efter lidt over fire timers retsmøde at skyde domsafsigelsen til på mandag klokken 12.30.