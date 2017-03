Parkeringskælderen under Netto i Fredensborg er af flere udpeget parkeringskælderen som et af stederne, hvor de unge samles om aftenen. Billedet her er fra maj sidste år, hvor Frederiksborg Amts Avis var forbi parkeringskælderen og fandt seks brugte gaspatroner. Foto: Steffen Slot

Lattergas er ikke et udbredt problem blandt kommunens unge

Det har nu vist sig ikke at være tilfældet. »Der er intet, der indikerer, at det er et stigende problem blandt mange unge, idet det begrænser sig til ganske få personer,« fremgår det af rapporten.

Under overskriften »Lattergas på legeplads og i p-kælder« kunne Frederiksborg Amts Avis den 20. maj sidste år fortælle, hvordan der både på en legeplads i Asminderød og i parkeringskælderen under Netto i Fredensborg var blevet fundet bruge gaspatroner. Netop denne parkeringskælder har været kendt som et mødested for unge, både til at feste og til at sælge stoffer, herunder lattergas.