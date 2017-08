Læseklubben ledes af frivillig Anne-Lise Marcussen og er blevet til i et samarbejde mellem Anne-Lise Marcussen, Nivå Nu og Nivå Bibliotek.

Læseklub for etniske kvinder

Er dansk dit andetsprog, og savner du et sted, hvor du sammen med andre kan øve dig i at tale dansk i trygge rammer, så er læseklubben for etniske kvinder på Nivå Bibliotek måske lige noget for dig.

Nivå Bibliotek har opstartet læseklubben tirsdag den 29. august klokken 13.00, og derefter kører det hver anden tirsdag.

Der læses typisk en kort tekst for eksempel fra dagens avis eller et uddrag fra en bog af en kendt forfatter. Undervejs gennemgås eventuelt svære ord. Og herefter er ordet frit til at tale om alle de emner, som teksten åbner op for. Man bestemmer selv hvad og hvor meget man vil bidrage med.

Læseklubben er ikke undervisning, men hyggeligt og uformelt samvær med gode snakke. Eneste forudsætning er, at man kan forstå et vis niveau af dansk og er nysgerrig på at vide mere om det danske samfund.

Der kræves ikke tilmelding, man møder bare op. Læs eventuelt mere på Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside.