Lær at hækle - også på tunesisk

Den 20. september fra klokken 18.30 til 21.30 kan Sys Fredens opleves på Fredensborg Bibliotek, hvor hun står i spidsen for et spændende hæklekursus. Her kan alle interesserede lære de grundlæggende masker og prøve at hækle forskellige mønstre og en oldemor-firkant. For de lidt mere erfarne vil det også være muligt at komme i gang med tunesisk hækling og tunesisk rundhæklilng.