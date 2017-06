Læner sig op af politianmeldelse om Højsager mølle

Sådan lød den skarpe påtale til Fredensborg Bevaringsforening fra formanden for Fredensborg Bevaringsforening, No Widding, på generalforsamlingen forleden

- Forrige år og sidste år omtalte jeg kommunens flerårige forsømmelse af den fredede Højsager Mølle. Og jeg kan fortsætte i år. Vi mener, at kommunen som ejer udviser en enestående forsømmelighed overfor et fredet bygværk, og det i en sådan grad, at man læner sig op ad en anmeldelse, i henhold til bygnings- fredningslovens paragraf 9, der omhandler grov og forsætlig tilsidesættelse sin vedligeholdelsespligten.

- Straffen er op til et års fængsel. Om det så er borgmesteren, eller hele Byrådet, der skal i spjældet skal være usagt ved denne lejlighed, sagde No Widding, som opfordrede borgerne til at spørge deres byrådskandidat, hvad vedkommende vil gøre for at få Højsager Mølle genopført.