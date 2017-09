Lækkerier i hele gågaden

For gæster udefra er det en festlig måde at opleve Fredensborg og lade sig overraske over de mange gode tilbud i byens faste butikker, der har lagt sig i selen for at diske op med lækkerier. Sammen med de mere end 60 stadeholdere gør de klar til at fylde Fredensborgs Jernbanegade op med spændende varer, brugskunst, chokolade, honning, oste, vin, æbler, garn, mjød, blomster, skønne frokosttilbud godt til ganen og meget meget andet.